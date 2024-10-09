رسمياً نيللي كريم خارج دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم صنّاع مسلسل “نارين” للفنانة نيللي كريم الجدل حول مشاركته في دراما رمضان من عدمه، حيث قررت الشركة المنتجة للعمل تأجيل عرضه ليخرج رسمياً من الماراثون الرمضاني 2025.

وكانت “لها” قد أشارت إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل تدرس مسألة انسحابه من المنافسة الرمضانية، وذلك بسبب بعض الأزمات الخاصة بالشركة، إضافة إلى عدم التعاقد حتى الآن مع فريق العمل المقرر أن يشارك نيللي في المسلسل.

يُذكر أن نيللي كريم شاركت في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل “فراولة”، والذي ضم في بطولته كلاً من: شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، جيلان علاء، لبنى ونس، توني ماهر…، وهو من إخراج محمد علي، وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، حول “فراولة” قارئة الفنجان، وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتدخل عالم مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية.

من ناحية أخرى، انتهت نيللي كريم من تصوير فيلم “صيف 67″، الذي يشارك في بطولته الفنانون: أمير المصري، صبري فواز، أحمد كمال…، وهو من إخراج أبو بكر شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في دور السينما.

كما تنتظر عرض فيلم “هابي بيرزداي”، وهو من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويشاركها في بطولته كلٌ من شريف سلامة، حنان يوسف، وحنان مطاوع التي تظهر خلال الأحداث كضيف شرف.