سبب صادم وراء خلاف نور الشريف وأحمد عز.. إيمان العاصي تكشف القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة إيمان العاصي ، خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة، تفاصيل خلاف الفنان الكبير الراحل نور الشريف والنجم أحمد عز خلال فترة تصوير فيلم مسجون ترانزيت .

تحدثت إيمان العاصي، عن خلاف نور الشريف وعز، قائلة:" حدث خلاف بين نور الشريف وأحمد عز في فيلم مسجون ترانزيت، حيث كان عز وقتها نجم سينما وقدم عدد من الأفلام الناجحة، وكان مصممًا على كتابة اسم نور الشريف قبله على تتر الفيلم، في حين رفض نور تمامًا هذا الأمر، وقال أحمد عز له : يا أستاذ أنا مقدرش أحط اسمي الأول قبل حضرتك ".

نور الشريف وأحمد عز وإيمان العاصي

خلاف نور الشريف وأحمد عز بسبب ترتيب الأسماء ع الأفيش

أضافت “العاصي”:" استمر هذا الخلاف لمدة طويلة، وأصر نور الشريف على وضع اسم عز قبله، معللًا أن أحمد عز نجم سينما وشباك ولكن نور نجم دراما، وقال له : ده وقتك انت مش وقتي أنا، وأنا خلاص شبعت.

برغم القانون .. جديد إيمان العاصي في الفترة الحالية

يعرض للفنان إيمان العاصي في الفترة الحالية، مسلسل برغم القانون، والذي ينتظر الجمهور حلقاته الجديدة لما تحمله قصته من أحداث مثيرة ومشوقة .

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة حول ليلى التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل «برغم القانون» بطولة إيمان العاصي ووليد فواز وهاني عادل، محمد القس، عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

إيمان العاصي في برغم القانون

وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصي في مسلسل "برغم القانون" أداءً استثنائياً يجسد عمقاً في التعبير عن مشاعر الشخصية التي تجسدها، وهى شخصية المحامية التي تواجه تحديات صعبة في حياتها الشخصية والمهنية، وتتطلب الشخصية نجمة قادرة على الانتقال بسلاسة بين المشاعر المتضاربة، وهذا ما تقدمه إيمان بإتقان، مما يجعل الشخصية أكثر واقعية ومقنعة، وهذا ما ظهر في برومو العمل الذى حمل كثيرا من التشويق والإثارة.

وتتضمن شخصية النجمة إيمان العاصي في المسلسل الكثير من المشاهد الصعبة التي تتطلب منها التعبير عن مجموعة واسعة من العواطف، من الحزن واليأس إلى القوة والإصرار، وقد نجحت إيمان في تجسيد هذه المشاهد ببراعة، وفق ما ظهر فى برومو المسلسل.

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة.

إيمان العاصي

كما تظهر إيمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خصوصًا أن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما إيمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها في الصفوف الأولى.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً على شاشة ON، والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.