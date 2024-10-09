شركة طيران تعتذر بعد عرض فيلم +18 لـ داكوتا جونسون خلال رحلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت إحدى شركات الطيران العالمية اعتذارًا للركاب على متن إحدى رحلاتها بعد عرض فيلم مصنف +18 للنجمة العالمية داكوتا جونسون، وهو فيلم “Daddio” الذي صدر عام 2023 ويشارك فيه أيضًا الممثل شون بين.

تدور أحداث الفيلم حول محادثة بين امرأة شابة وسائق سيارة أجرة أثناء عودتها إلى مانهاتن.

ووفقًا للتقارير، حدثت مشكلة فنية على متن الرحلة التي كانت متجهة من سيدني إلى مطار هانيدا في طوكيو باليابان، مما أدى إلى عدم تمكين الركاب من اختيار الأفلام بشكل فردي. وتم عرض فيلم “Daddio” للجميع بعد أن اختاره طاقم العمل.

وبعد أن أدرك بعض الركاب أن الفيلم يحتوي على محتوى جنسي صريح، قام طاقم الطائرة بتغييره إلى فيلم مناسب للأطفال.

وفي بيان رسمي نُشر عبر موقع The Guardian، أكدت شركة الطيران: “من الواضح أن الفيلم لم يكن مناسبًا للعرض خلال الرحلة. نحن نعتذر بصدق للركاب عن هذه التجربة، وقد تم تحويل جميع الشاشات إلى فيلم عائلي لبقية الرحلة.”

وقام بعض الركاب بمشاركة تجربتهم عبر موقع Reddit، حيث كتب أحدهم: “تم اكتشاف الأمر بعد 40 دقيقة من بداية الفيلم، ثم قرر الطاقم عرض فيلم Inside Out 2، وتبعه عرض لبرنامج الناجون من نيوزيلندا.”

وأشار آخر إلى أن “الوضع كان غير مريح للجميع، خاصة مع وجود عائلات وأطفال على متن الطائرة. كيف يكون هذا مقبولاً من شركة طيران كبرى؟”