شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 18.. وليد يصل لأوراق تدين شعبان وقتل عشة المزور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل برغم القانون إبلاغ ياسر (وليد فواز)، أكرم (محمد القس) باقتراب ليلى (إيمان العاصى) ووليد (هانى عادل) من الوصول إلى عشة المزوِر، حيث يكتشف وليد نصب حبيبته شيرين عليه، ويستطيع الحصول على الفيلا التي اشترتها بالأموال التي كانت تحصل عليها منه ويخبرها أن تبعد عنه ويطردها من منزله.

وخلال الحلقة الـ 18، تكسب ليلى أول قضية لها في المحكمة، وهى القضية الخاصة بنبيل (عابد عناني)، أما خالد (شادى مقار) فيحاول تزوير أوراق الأرض الخاصة بحماه حتى يسكت عنه ولكن المحامي يرفض التزوير، ويلجأ إلى شعبان (إيهاب فهمى) لمساعدته ويحكى له عن قصته مع زوجته الكويتية ووالدها وسيطرتهما عليه، ويوافق شعبان على تزوير الأوراق له بعد تهديداً خالد بكشف المستور عن أكرم (محمد القس).

بريهان (فرح يوسف) تطلب الطلاق من أكرم بعد تفكير وتخبره بالسير في إجراءات إلغاء التوكيل التي وقعته له، ويطلب منها الحصول على الأولاد ولكن بريهان ترفض باعتبار أنه لم يعش معهم من الأساس، وعلى جانب آخر يصل إلى كان عشة المزور حيث يختبئ في مقابر ويمسك به ويحصل منه على الورق الخاص بشعبان، وبعد مغادرة المكان يأمر شعبان، بدوى بقتل عشة وتصل الشرطة تجده مقنتولاً.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم