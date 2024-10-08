بصور رومانسية.. ريهام أيمن مع زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها، أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وحازت على إعجاب جمهورها.

وظهرت بإطلالة انيقة ارتدت خلالها فستان باللون الرمادي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يارب يحفظكم ويخليكم لبعض، ربنا يحميكم من العين، ماشاء الله، الله يهنيكم ويسعدكم ويديم المحبة، الجمال كله ربنا يسعدكم".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام أيمن مسلسل "العراف" والذي عرض عام ٢٠١٣، بطولة عادل إمام، نهال عنبر، شريف رمزي، محمد عبدالحافظ، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، وآخرين.

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