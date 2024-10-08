هيدي كرم تروج لفيلم "آل شنب" استعدادًا لعرضه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة هيدي كرم لفيلمها الجديد "آل شنب"، استعدادًا لعرضه يوم 31 أكتوبر الجاري في دور العرض السينمائي.

ونشرت هيدي الملصق الدعائي للفيلم من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "في عيلة آل شنب، كل شخصية قصة مختلفة، جاهزين تعرفوا قصة كل واحد فيهم، فيلم آل شنب 31 أكتوبر بجميع دور العرض".

فيلم "آل شنب"، بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، خالد سرحان، محمود البزاوي، أسماء جلال، هيدي كرم، علي الطيب، حسن مالك، سلافة غانم، ابتهال الصريطي، هبة يسري، أحمد عصام، نورين أبو سعدة، من -تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

اقرأ أيضًا:

"زيادة وزن وتنمر".. كندة علوش تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

الأربعاء.. الأوبرا تعرض فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" على المسرح الصغير