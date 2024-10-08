بعد اعتذار "جسار والحلاني".. لينا شاماميان توضح موقفها من المشاركة في مهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة السورية لينا شاما ميان، على توضيح موقفها من المشاركة بالدورة 23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر افتتاحها يوم 11 أكتوبر الحالي.

بالتزامن مع اعتذار المطربين اللبنانيين وائل جسار، وعاصي الحلاني، عن المشاركة بالدورة.

المطربة لينا شاماميان، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت:" من سنة بالظبط بلشت ملحمة شعب غزة العظيم ... ما وقف الوجع لا بل انضاف عليه اليوم ملحمة شعب لبنان العظيم، ومين عارف بكرة شو مخبي".

وتابعت:" أهلي في بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سورية، العراق ... جرح واحد ما وقف ينزف على مدى عشرات السنين، وعلى مدى كل هالسنين كانت إرادة الحياة أقوى من أي وجع ... وحتبقى إرادة الحياة هي المنتصر الوحيد".

وأضافت لينا: "أعزائي في مصر، حفلة يوم الأحد 13 أكتوبر بعنوان "ترحال" ... بتحكي قصص رحيل شعوبنا، الحفلة بمشاركة أوركسترا من خيرة موسيقيين مصر بقيادة الصديق المايسترو جورج قلته، ضمن الحفلة حيكون في مشروع موسيقي عُماني بعنوان (ثلاثية غزة)، التاريخ الأحد، ١٣ أكتوبر، الساعة الثامنة والنصف مساءً، المكان مسرح الجمهورية، القاهرة ".

الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، من المقرر إقامتها بالفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم موسيقار الشعب "سيد درويش".