"زيادة وزن وتنمر".. كندة علوش تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة كندة علوش تريند مؤشر البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية عقب كشفها عن رحلتها مع السرطان، وذلك خلال لقائها ببرنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "MBC".

وقالت كندة: "لما عرفت الموضوع ربنا ألهمني إني لازم أعالج الموضوع ده بيني وبين حالي، وحسيت إني لما أشرك ناس كتير معايا في الموضوع انه فيه تشتيت ليا، وقولت هطبطب على حالي وأكون أكثر تركيز لما أكون مع حالي".

وتابعت: "أنا بعيدة عن المناسبات الإجتماعية عشان طاقتي بتتشتت، وكنت مركزة من جوايا على التجربة عشان اطلع سليمة أكتر ومعافاة نفسيا قبل أن أكون معافاة صحيا".

واستكملت: "عمرو يوسف أول شخص عرفته بموضوع مرضي بالسرطان، وربنا سبحانه وتعالى أعطاني طمأنينة وسكينة في نفس اللحظة اللي عرفت فيها، ولم أتعامل معها كفاجعة بل تعاملت كظرف حدث معي، وكنت مؤمنة باللي حصلي، لأن الإيمان قد يأتي عن طريق الرضا وأنا كنت راضية".

وأضافت: "أخدنا قرار ابتعادهم عن مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض من غير ما نتفق مقعدناش واتكلمنا بس أنا مش بعرض حياتي الشخصية ولا عمرو يوسف بيعرض حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما جم أولادنا بشكل طبيعي مكنوش جزء من الموضوع، لما يكبروا ويقرروا، يعني لما يكون عندها 16 أو 18 سنة وتكون مسؤولة عن قرارها".

وتحدثت عن تعرضها لزيادة الوزن خلال فترة العلاج وما تبعها من "تنمر"، أكدت كندة علوش، أنها لم تكن متأثرة بآراء الآخرين بقدر ما كانت منزعجة من تأثير الوزن الزائد على قدرتها على التفاعل مع أبنائها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على التعليقات السلبية وتتجاهلها.

يذكر أن، آخر أعمال كندة علوش، كانت فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة "شاهد" بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، وتأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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