شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بعيدها الـ36 بمشاركة 16 فرقة فنية وأكثر من 500 فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بعيد تأسيسها الـ36 فى احتفالية ضخمة تضم 16 فرقة فنية وأكثر من 500 فنان، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتشمل الاحتفالية فقرات متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء العربى، وعروض باليه، والأعمال العالمية، في مشهد فني يعكس تاريخ الأوبرا ودورها كمنارة ثقافية في مصر والعالم العربي، والاحتفالية إشراف عام واخراج الدكتورة لمياء زايد.

ومخرج تنفيذي الفنان وليد عوني في الساحة الخارجية للأوبرا بفقرة غنائية يقدمها مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر ويشارك فيها فصل الغناء العربي تحت قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، حيث يتضمن العرض مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "فيها حاجة حلوة، حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، آه يا لالى، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، الأسامى، وأحسن ناس، بأداء متميز لكل من أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيري، ولاما حازم.

ثم يُعرض فيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج، يأخذ الجمهور في جولة مشوقة عبر تاريخ الأوبرا المصرية، ويسلط الضوء على دورها الرائد كمنارة للثقافة في مصر والعالم العربي.

يعقبه العديد من الفقرات الفنية المميزة بالاحتفالية على المسرح الكبير التى ستتضمن فقرة غنائية تجمع ألوانًا متنوعة من الموسيقى والغناء العربى التي تبرز الهوية الفنية لكل فرقة منها الدينية والتراثية والحديثة والطربية والفلكلورية وهى:"قمر سيدنا النبى أداء الفنان أحمد حسن بمصاحبة فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ياغريب الدار أداء الفنانة حنان عصام بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى، طاير ياهوا اداء الفنان ياسر سعيد بمصاحبة فرقة دار اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، التوبة اداء الفنان أحمد سعيد بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ونصرة قوية اداء الفنانة رحاب عمر بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر".

ويلى ذلك عرض فيلم وثائقى يسلط الضوء على أهم العروض التي قدمتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها وحتى عام 2009، يعقبها فقرة موسيقية تتضمن عزف أعمال عالمية علي آلة الهارب منها تقدمهامجموعة هارب دار الأوبرا وتتضمن عزف مقطوعتين الاولي"موريش جاردن لنانسي جوستافسون - والثانية الفالس الثاني لديمترى شوستاكوفيتش عزف ست عازفات هم: منال محي الدين ،منى واصف ،أميرة حامد، تؤى محمد صلاح، سلمى صابر، أميرة سامح.

يليها مشهد من باليه "الجمال النائم" للموسيقار العالمي تشايكوفسكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، آداء صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة "أنجا أشين، أحمد يحيى بمشاركة فرقة الباليه، ثم تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث وفرقة فرسان الشرق للتراث مشهد من عرض شهرزاد ،من تصميم وليد عونى، للموسيقار ريمسكى كورساكوف، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمدسعد باشا، ويؤدى دور شهرزاد "يمنى مسعد، ودور شهريار "نادر جمال".

يليها عرض فيلم وثائقى عن أبرز العروض الجديدة، ويختتم الاحتفالية أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي بتقديم مقتطفات موسيقية من أوبرا "عايدة" للموسيقار الإيطالي فيردي، مع تقديم مشهد النصر بأوبرا عايده بمشاركة نجوم فرقة الأوبرا.