شكرا لقرائتكم خبر عن ابنا طلعت زكريا يحييان ذكرى وفاة والدهما: عايشين بسيرتك الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنان طلعت زكريا الخامسة، ونشر ابناه عمر وإيمى على صفحاتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له بمناسبة ذكرى وفاته الخامسة معلقين بكلمات مؤثرة، فقال نجله الفنان عمر طلعت زكريا: "الذكرى الخامسة لوفاة أغلى الناس الصاحب والسند والحب كله ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ادعوله أمانة كان طيب وجميل في الجنة ونعيمها يا طيب الذكر عايشين بسيرتك الطيبة يا طيب"، فيما قالت ابنته الفنانة إيمى طلعت زكريا: "الذكرى الخامسة لأبى الغالى ربنا يرحمك يا أغلى الناس".

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادي بادي" من بطولة الفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ونورا.

شارك طلعت زكريا في بطولة عدد كبير من الأفلام منها حريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، وجاءنا البيان التالي، وأبو علي، لكن يعد فيلم طباخ الريس، من أشهر أعماله الفنية، كما شارك في أكثر من 172 عملا فنيا.

طلعت زكريا تزوج مرتين، الأولى من سيدة تدعى صباح وهي والدة ابنيه عمر وإيمي، والثانية من شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد التي تبناها طلعت زكريا فنيا.

توفي طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في أحد مستشفيات أكتوبر، بعد صراع مع المرض إثر إصابته بالتهاب حاد في الرئة.

وكانت آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.