شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفى بالشاعر شوقى حجاب على المسرح الصغير بالأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية المميزة احتفاءً بالمبدعين تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار نشاطها الثقافى والفكرى ليلة فى حب الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على المسرح الصغير تقديم نهلة ياسين.

وتتضمن الليلة باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقى حجاب يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف وهم الدكتور محمد البغدادى، الفنانة أنوشكا، الشاعر محمد بهجت، وابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الأمسية عدة فقرات غنائية لفرقة ونس بقيادة الدكتور طارق عباس، إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

يذكر أن الشاعر شوقى حجاب ولد فى المطرية - دقهلية عام 1946، وتوفى عام 2023، تربى فى كنف أب أزهرى كان يكتب الشعر ويقتنى الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات، على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب.

ورغم كتابت شوقى حجاب الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر فى اهتماماته، وتميز إبداعه فى مجال البرامج والدراما التليفزيونية وكذلك فى مسرح الطفل واشتهر بكتابته لعدة شخصيات وأقربها له "كوكى كاك" و"بقلظ"، و"عم شكشك" الذى قُدّم فى حلقات "بوجى وطمطم"، إلى أن أصبح من أوائل من أبدعوا للأطفال فى التليفزيون المصرى، كما كتب العديد من الأغانى للأطفال والتى لاقت رواجا كبيرا.

فى عام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، حصل شوقى حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021.