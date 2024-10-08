أماني السويسي تُعجب بأغنية لـ”لايف ستايلز ستوديوز” عبر “بتجرد” والشركة تضاعف الإنتاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نشر موقع “بتجرد” لفيديو يُظهر ديمو من إنتاجات لايف ستايلز ستوديوز في فعالية “بار دو بور” في دبي، أبدت النجمة التونسية أماني السويسي إعجابها الكبير بالأغنية. وأفادت بأنها ترغب في وضع صوتها على هذا العمل المميز. على الفور، بدأ فريق العمل بتحضير الأغنية لتتوافق مع طبقة صوتها.

وفي خطوة تقديرية لجهود صناع الأغنية، قررت لايف ستايلز ستوديوز مضاعفة تكلفة الإنتاج، مشيدةً بالإنجاز الرائع الذي حققه الفريق. كما أكدت الشركة أنها مستعدة لدفع هذا المبلغ تقديراً للعمل المميز الذي أبدعو فيه.

وأعربت لايف ستايلز ستوديوز عن عزمها مواصلة رفع مستوى الأغنية العربية إلى العالمية، معتبرة أن هذا التعاون سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.