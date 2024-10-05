"الزمالك رقم 1"..رد ناري من الحلفاوي على تصريحات أحمد سليمان الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان القدير ، على تصريحات أحمد سليمان الأخيرة التي صرح فيها بأن فريق الزمالك هو رقم 1 في إفريقيا.

وأعاد الحلفاوي، نشر تصريحات سليمان المنشورة بموقع يلا كورة، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "هو الزمالك غلب الأهلي في الماتش ده؟.. أمال عملوا ركلات ترجيح ليه؟!! فقرة ترفيهية؟".

وجاء في تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التي قالها عبر قناة "ETC": "الزمالك هو رقم 1 في أفريقيا بعد حصوله على لقب الكونفدرالية وفوزه على بطل الدوري".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد الأهلي عند 8 ألقاب.

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