شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام.. فيلم جديد يجمع آية سماحة وأحمد مالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالجمعة، 04 أكتوبر 2024 09:00 م
أعلنت الفنانة آية سماحة عن تعاقدها على فيلم جديد بجمعها بالفنان أحمد مالك، يحمل اسم "6 أيام" من إخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية، لتكرر آية سماحة تعاونها مع أحمد مالك بعدما شاركا سويًا في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر خلال شهر رمضان الماضى.
وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.
أما آية سماحة فكان آخر أعمالها فى السينما فيلم "عالماشى" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام، وشاركت فى بطولته إلى جانب على ربيع، كريم عفيفى، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي.
وعرض للفنانة آية سماحة مؤخراً مسلسل "عمر أفندى" من 15 حلقة على قناة ON وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركت فى بطولته أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.
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