شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام.. فيلم جديد يجمع آية سماحة وأحمد مالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة آية سماحة عن تعاقدها على فيلم جديد بجمعها بالفنان أحمد مالك، يحمل اسم "6 أيام" من إخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية، لتكرر آية سماحة تعاونها مع أحمد مالك بعدما شاركا سويًا في إعلان لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر خلال شهر رمضان الماضى.

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأيام المقبلة.