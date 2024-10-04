رانيا يوسف تحسم الجدل حول التحقيق معها بسبب علي غزلان:"وأنا مالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة رانيا يوسف حقيقة تحويلها للتحقيق مع صناع فيلم التاروت بعد استعانتهم بالبلوجر علي غزلان، خلال أحداث العمل، ومخالفة قرار نقابة المهن التمثيلية.

وحسمت رانيا الجدل خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: أنا أول مرة أعرف أن أبطال فيلم التاروت اتحولوا للتحقيق، عرفت من السوشيال ميديا، ومعرفش أي معلومات جديدة عن الفيلم لأننا صورناه من سنتين، وكان المفروض فاضل لينا يوم أو اتنين وأنا ماليش دخل خالص.

وتابعت رانيا يوسف، حول التحقيق معها، قائلة: أنا أتحول للتحقيق ليه هو أنا اللي جبت البلوجر؟،وأنا مالي، أشك إن دكتور أشرف قال كده".

وتعكف حاليا الفنانة رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.