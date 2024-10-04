إبنة نيكول كيدمان عارضة أزياء للمرّة الأولى ضمن أسبوع الموضة الباريسي

أطلّت ابنة الممثلة العالميّة نيكول كيدمان، البالغة من العمر ستة عشر عامًا، صنداي روز ، لأوّل مرّة على منصّة العرض في أسبوع الموضة في باريس، حيث سارت العارضة الشّابة على المنصّة لعرض أزياء مجموعة Miu Miu لربيع / صيف ٢٠٢٥.

“صنداي”، هي ابنة كيدمان وزوجها المغنّي كيث أوربان.

حضر عرض الأزياء العديد من المشاهير منهم: وليام دافو وأليكسا تشونغ وكارا ديليفين وهيلاري سوانك.

في أوّل ظهور لها، ارتدت “صنداي”، فستانًا أبيض بدون أكمام مع تفاصيل فريدة، ونسّقت الفستان مع جوارب سوداء تصل إلى الرّكبة وحذاء كلاسيك أسود مفتوح الأصابع. كما تمّ تصفيف شعرها الأشقر الطويل ببساطة واختارت مكياجًا بسيطًا، ممّا سمح لجمالها الطّبيعي بالظّهور.

هذا الحدث كان مميّزًا بشكل خاصّ، لأنّه علامة فارقة في حياة “صنداي”. ففي مقابلة مع Vogue Australia في أغسطس الماضي، ذكرت نيكول كيدمان أنّها وعدت ابنتها، بأنّها تستطيع المشاركة في عرض أزياء عندما تبلغ من العمر ستة عشر عامًا.

في ذلك الوقت، قالت كيدمان إن ابنتها على وشك أن تبلغ من العمر ستة عشر وأوضحت أنّها لا تريد أن تمنع ابنتها، لكنها أيضا لا تريد دفعها كثيرًا إلى هذا العالم، إنّه توازن دقيق لأيّة أمّ، خاصّة عندما يظهر طفلك اهتمامًا بعالم الموضة والشّهرة.

نذكر أنّ نيكول كيدمان وكيث أوربان لديهما ابنتان هما صنداي روز ، وفيث مارغريت. كما لدى كيدمان أيضًا ولدان أكبر سنًّا، بيلا وكونور من زواجها السّابق من توم كروز.

نذكر أنّ ظهور “صنداي”، في أسبوع الموضة في باريس ليس تجربتها الأولى مع الأحداث البارزة، فقد حضرت في يونيو الماضي عرض بالنسياغا هوت كوتور لخريف / شتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، إلى جانب والدتها.

بالإضافة إلى ظهورها الأخير في أسبوع الموضة، رافقت صنداي والدتها أيضًا إلى حدث أوميغا Her Time في باريس في أغسطس الماضي. حيث ترك الثّنائي انطباعًا قويًّا على السّجادة الحمراء.

لا شك أنّ ظهور “صنداي” على منصّة العرض أثار فضول المتابعين، لمعرفة ما إذا كانت ستتابع مهنة عرض الأزياء أم أنّ تجربتها الأولى هي مجرد تجربة خاصّة في سنّ المراهقة.

في كلتا الحالتين، من الواضح أن “صنداي” تحظى بدعم والدتها نيكول كيدمان، التي توجهّها بعناية خلال خطواتها الأولى في دائرة الضّوء.