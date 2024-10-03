شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب النجم الراحل ماثيو بيري يعترف بالذنب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر طبيب متهم فى وفاة النجم العالمى ماثيو بيري بالذنب في التآمر لتوزيع مادة الكيتامين، وذلك بعدما وقف الدكتور مارك تشافيز، المقيم في سان دييجو، والذي وقع اتفاقية إقرار بالذنب مع المدعين العامين في أغسطس الماضى، أمام محكمة في لوس أنجلوس أمس 2 أكتوبرالجارى لتقديم إقراره بالذنب.

كما أقر اثنان آخران - مساعد بيري كينيث إيواساما وصديقه إريك فليمنج بالذنب في تورطهما في جرعة زائدة مميتة لـ بيرى يوم وفاته 28 أكتوبر من العام الماضى 2023.

وعرض المدعون العامون عليهم وعلى تشافيز تهمًا أقل في مقابل تعاونهما في ملاحقة آخرين يعتقدون أنهم أكثر مسؤولية عن وفاة بيري، وهما الدكتور سلفادور بلاسينسيا وجاسفين سانجا – التي تدعى "ملكة الكيتامين" - اللذان زُعم أنهما زودا بيري بالكيتامين.

وقف تشافيز لأول مرة أمام المحكمة في 30 أغسطس الماضى ، وقال محاميه ماثيو بينينجر في ذلك الوقت إنه "نادم للغاية" و"يحاول أن يفعل كل ما في وسعه لتصحيح الخطأ الذي حدث هنا".

اعترف تشافيز في اتفاق إقرار الذنب بأنه حصل على الكيتامين من عيادته السابقة ومن موزع جملة أرسل إليه وصفة طبية مزورة.

وعلى الرغم من موافقته على التعاون مع المدعين العامين، فإنه لا يزال من الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات عندما يُحكم عليه في أبريل من العام المقبل 2025.

كما أحاط النجم العالمى الراحل ماثيو بيري نفسه بمجموعة "سامة" من "المتملقين"، وفقًا لـ مستشار نفسى في الإدمان في هوليوود، حيث أدلى جو شرانك، الذي عمل أيضًا كمستشار للعديد من نجوم هوليوود بعد تعافيهم من الأدمان، بهذه التعليقات في مقابلة جديدة مع Hollywood Reporter والتي استكشفت الأحداث التي أدت إلى وفاة بيري.