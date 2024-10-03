شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صور فلسطين بالدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ضمن فعاليات البرنامج الفلسطيني، معرض صورفلسطين بالدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والمهداه باسم الفنانة الاستعراضية نيللى

وقد جاء افتتاح المعرض بحضور السفير د. وفيق شحاده ابو سيدو القنصل العام لدولة فلسطين بالاسكندريه، ويضم 13 مصورا من قطاع عزة، وتلقى هذه الصور الضوء على كيف عانت فلسطين من ويلات العدوان الإسرائيلي الغاشم، وكذلك تظهر عدد من الصور فلسطين ما قبل حرب الإبادة فى عزة.

ويعد مهرجان الإسكندرية من أوائل المهرجانات الداعمة للقضية الفلسطينية، وهو أول مهرجان قام بإعلان جائزة القدس وتعميم الجائزة بسبعة مهرجانات سينمائية عربية.

ونتيجه ما يجرى في غزه والضفه والقدس من بشاعه للمحتل الإسرائيلي قرر المهرجان بقياده الأمير اباظه رئيس المهرجان بإقامة يوم لفلسطين يتضمن معرضا للصور وعروض أفلام وسهرة فنيه وطنيه لفرقه مقام الفلسطينيه علما بان الفرقه الموسيقيه جميع أعضائها من غزه "من النازحين".



معرض الصور الفلسطينى



معرض الصور الفلسطينى بمهرجان الإسكندرية



مهرجان الإسكندرية



معرض الصور الفلسطينى بالإسكندرية