تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان وائل جسار لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته يوم 12 أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح "النافورة"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32.

تتضمن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى 48 حفلا يحييها 115 فنان منهم 78 مطرب ومطربة، بينهم: محمد حسن، لطفي بوشناق، مدحت صالح، عبير نعمة، فؤاد زبادي، ريهام عبدالحكيم، وعد البحري، مي فاروق، تامر عاشور، أحمد سعد، علي الحجار، حنان الخولي، هاني شاكر، إيمان عبدالغني، أجفان.

كما يشارك في إحياء الحفلات 18 عازف، بينهم: أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، ياسر معوض (إيقاع)، عمر خيرت (بيانو)، ماجد سرور (قانون).

كما تشارك 33 فرقة موسيقية، بينهم: الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، فرقة الحفني بقيادة هشام نبوي، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناير ناجي، الفرقة الموسيقية بقيادة أمير عبدالمجيد.

وتقام فعاليات المهرجان على مدار 14 يوما في الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر، ويناقش المؤتمر هذا العام موضوع الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر من خلال 4 محاور، هي: الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية، الأغنية العربية المعاصرة مصادر موسيقية متنوعة، تأثير الأغنية الشعبية على الإبداع العربي المعاصر، الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمي.. التأثيرات المتبادلة بين الموسيقى العربية وموسيقى الفلامنكو الإسبانية.

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