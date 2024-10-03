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أول تعليق من أحمد عزمي بعد ظهور نجله آدم في "صاحبة السعادة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان أحمد عزمي، عن سعادته برد الفعل على ظهور نجله آدم، بصحبته في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

الفنان أحمد عزمي، علق عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الحمد لله على نعمته وفضله، شكرا للسيدة دينا (والدة آدم) على تعبك وسهرك واجتهادك من أجل هذا الفتى الرائع، اللهم بارك لنا في أولادنا قرة أعيننا"

وظهر الفنان أحمد عزمي، بمشاركة نجله أدم في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، وتحدث خلالها عن الرسالة التي وجهها إلى زملائه، والشركة المتحدة، للمشاركة في ركب الدراما المصرية.

ومن جانبه تحدث آدم أحمد عزمي، عن رد فعله عقب قراءة الرسالة التي كتبها والده.


الفنان أحمد عزمي، تعاقد مؤخرا مع الشركة المتحدة، على المشاركة في بطولة مسلسل جديد

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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