إليسا تتلقى هجوما قاسيا بسبب دعم لبنان.. ماذا حدث ؟

ياسر رشاد - القاهرة - لم تمر ساعات علة نشر الفنان إليسا لمقطع مصور في لبنان، إلا ولاقت ردود فعل سلبية حوله وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

إليسا: مافي شي بيوصف اللي عم نمرق فيه

احتوى المقطع المصور على قصدية بصوت إليسا كتبها والدها من أجل لبنان، وعلقت عليه قائلة :"

ما في شي بيوصف اللي عم نمرق فيه هلأ أكتر من كلمات بيّي... قصيدته للبنان من زمان، وكأنه كتبها لليوم

متابعو إليسا: هذا دعمك؟؟

أبدى متابعوها على “انستجرام” عن استيئاهم عن صورة دعمها لوطنها التي اقتصرت على فيديو فقط وبعض الكلمات الوطنية - على حد قولهم - وجاءت التعليقات كالآتي:

كما نادت إليسا سابقًا برجاءٍ مؤثر، قائلة “لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟، كما رفعت النداء بتوقف الحرب تحت شعار لبنان لا يريد الحرب.

آخر التطورات اللبنانية

كان قد أعلن جيش الكيان الصهيوني التدخل البري في لبنان، كما أفاد سكان محليون في بلدة عيتا الشعب الحدودية اللبنانية بقصف عنيف وصوت طائرات مروحية وطائرات مسيرة في السماء كما أشارت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان "خرقت قوة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة".

وكان حزب الله قال، في بيان في وقت سابق، إنه يخوض اشتباكات جديدة مع قوات إسرائيلية "متسللة" الى بلدة في جنوب لبنان.

وذكر الحزب في بيان "تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو المتسللة إلى بلدة مارون الراس"، في جنوب لبنان، مشيرا إلى "استمرار" الاشتباكات التي قال إنها أوقعت "إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، إنذارا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان

وقال أدرعي في فيديو الأربعاء: "قوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبا".

وواصل: "أي توجه جنوبا قد يعرضكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".

وحدد أدرعي أسماء القرى المقصودة، والتي قاربت الـ15 قرية، بينها البياضة وبيوت السياد والراشيدية ومعشوق والبص.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "لا يريد المساس بسكان قرى جنوب لبنان".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته يعرض حياته للخطر".