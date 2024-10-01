بسبب شائعات طلاقها.. بشرى تتّخذ هذا القرار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة بشرى في لقاء لها مع برنامج “et بالعربي” عن قرار جديد اتخذته بعد انتشار شائعة انفصالها عن زوجها خالد حميدة، وتكرار الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت تعاقدها مع شركة عالمية لمتابعة أي حسابات تهاجمها أو تروّج لأي شائعات عنها أو عن أي زميل لها.

وقالت بشرى: “وجودنا مع بعض أكبر تكذيب للشائعات، وبقول للناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها، وأنا قررت الاتفاق مع شركة عالمية لكشف الناس اللي بتعمل حملات ضدي أو ضد أي فنان، إحنا حوالينا حروب وبلاد بتصارع عشان تعيش، مش معقول نبقى بالتفاهة دي”.

وكانت بشرى قد حرصت هي وزوجها خالد حميدة على حضور المؤتمر الصحافي الذي أُقيم على هامش “مهرجان الجونة السينمائي”، يوم الأحد الماضي في أحد الفنادق في منطقة وسط البلد، ليكون ظهورها مع زوجها نفياً عملياً لكل الشائعات التي تم تداولها أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقهما.

من ناحية أخرى، كشفت بشرى عن اقتراب موعد عودتها الى الغناء بعد ابتعادها عن الساحة الفنية الفترة الماضية بسبب انشغالها بتصوير أعمالها السينمائية والدرامية.