عرض "الغالب غالب" و"ديبو" و"برغم القانون" على "يانجو بلاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل تطبيق يانجو بلاي عرض حلقات مسلسل الواقع "الغالب غالب" وهو أول أعماله الأصلية، ويحكي قصة نجاح هادية غالب، إلى جانب حلقات مسلسل "ديبو" للفنان محمد أنور، ومسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصي.

"الغالب غالب"

الإنتاج الأصلي لـ يانجو بلاي "الغالب غالب"، الذي يخوض في حياة صانعة المحتوى هادية غالب، ويكشف عن أسرار نجاحها وحياتها الشخصية. يتناول العمل مواضيع متعددة، بما في ذلك الجوانب الخفية للشخصيات المؤثرة، ريادة الأعمال، العلاقات العائلية، ورابطة الأب بابنته.

"ديبو"

من بطولة محمد أنور، ويدور في إطار كوميدي تشويقي حول شاب مستهتر يُدعى "ديبو"، يضطر للعمل في فندق لسداد ديونه عبر مكتب توظيف، ليكتشف أن الفندق مخصص لرعاية الحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية لتتغير الأحداث بشكل كامل.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف إيهاب بليبل، ويضم مجموعة من النجوم. وقد شهد المسلسل تفاعلاً كبيرًا منذ انطلاق عرضه حصريًا على يانجو بلاي.

"برغم القانون"

المسلسل حقق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه الأول، بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس.

تدور القصة حول ليلى، التي تكتشف اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، وبعد رحلة بحث تكتشف أنه هرب تاركًا إياها وطفليهما بعد زواج استمر لعشر سنوات، فتبدأ في كشف أسرار اختفائه.