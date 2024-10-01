ريم البارودي تكشف آخر تطورات حالة والدتها الصحية

كشفت الفنانة ريم البارودي عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير صباح يوم الجمعة الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية نظراً للإصابات التي تعرضت لها جراء هذا الحادث.

تفاصيل حادث والدة ريم البارودي

أوضحت ريم البارودي أن والدتها صدمتها سيارة على الطريق وذلك تسبب بإصابتها بكسر في المفصل وفور نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج على ضروة تركيب مفصل جديد، مشيرة إلى أن والدتها تستعد لمغادرة المستشفى غداً الثلاثاء، على أن تسير على نظام علاجي لمدة شهر كامل لافتة أنها خلال هذا الشهر ستسند على عكاز والحصول على علاج طبيعي لتماثل الشفاء.

"جوما" دراما نفسية

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تستعد حالياً لتصوير دورها في مسلسل "جوما" مع الفنانة ميرفت أمين، حيث عادت إلى العمل بعد انسحابها المفاجئ، الأسبوع الماضي بسبب اختلافات حول وجهات النظر مع القائمين على العمل، وذلك قبل تسوية الخلافات وتجاوز الأزمة التي حدثت؛ ليتم استئناف تحضيرات المسلسل مرة أخرى وتحديد أول أكتوبر موعداً لبدء التصوير.

"جوما" مكونة من 15 حلقة، وهي ضمن حكايات مسلسل "طرف خيط" الذي يضم 3 حكايات أخرى، وهي: "حبيبة" بطولة: داليا مصطفى، رياض الخولي، أحمد وفيق، وتأليف مجدي صابر، وإخراج عبد العزيز حشاد، وحكاية "علاقة حرجة" بطولة: سوسن بدر، رانيا يوسف، ومروة الأزلي، من تأليف عصام حلمي وإخراج أحمد صقر. و"حكاوي المدينة" بطولة: حورية فرغلي، نضال الشافعي، إنجي علي، من تأليف سيد شحاتة وإخراج حسين السيد.

وينتمي "جوما"، إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال ريم البارودي

كان آخر أعمال ريم البارودي، حكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل"، التي قامت ببطولتها وحظيت بإشادة واسعة من قبل المتابعين، والحكاية مكونة من 5 حلقات، وشارك في بطولتها: أحمد جمال سعيد، محمود حجازي ومن إخراج تامر حمزة، وجسدت ريم في أحداث الحكاية شخصية "ياسمين"، الزوجة التي تعاني من تجاهل زوجها لها.

"بنات السباعي" هي إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل"، وتدور أحداث الحكاية في إطار دراما اجتماعية عن نادي السباعي (محمد التاجي) وبناته الثلاث، ياسمين (ريم البارودي) التي لم تتمكن من الإنجاب بعد، وأميرة (هبة حسن) التي تعيش تحت رحمة وتسلط زوجها وطمعه، وإيناس الفتاة العاشقة للحرية والمتباهية بجمالها.

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