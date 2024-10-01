أيتن عامر تتألق بالأحمر الناري.. وتختار إطلالة مميزة

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية أيتن عامر الأنظار بإطلالتها بإحدى حفلات الأعراس الذي أقيم في الأهرامات.
وقد إختارت أيتن فستاناً باللون الأحمر ضيق وطويل، بقصة مميزة عند الصدر وكم على الذراع.
من الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماياج ناعم يليق بجمالها.
وكان قد أدى تعليق تركته إيناس البيطار، محامية الممثلة المصرية ريهام حجاج إلى إشعال خلاف بينها وبين زميلتها الفنانة المصرية أيتن عامر، كان قد نشب منذ 3 سنوات، إثر تقيدمهما مسلسل "وكل ما نفترق"، وإتهام آيتن لها بحذف مشاهدها.
وكتبت إيناس عبر حسابها الخاص تعليق جاء فيه: "عمر آيتن عامر ما كانت قمر بفلتر أو بدونه".
هذا التعليق أغضب آيتن، وردت قائلة: "يا أستاذة إيناس عيب، ركّزي في القضية أحسن من تويتر والكلام الفاضي ده، معادنا في المحكمة وأنا واثقة في القضاء المصري اللي هيرجّعلي حقي ويعوّضني الظلم اللي اتظلمته في المسلسل ده... محامية مسلسل وكل ما نفترق داخلة تهزّر معايا... ركّزي في القضية يا أستاذة".
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