بالفيديو.. محمود الخيامي يكشف كواليس أغنية "هو إنت مين" لـ أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهر الملحن محمود الخيامي مع الفنانة أنغام، على هامش حفلها في دبي، وكشف لها كواليس وقصة تلحين أغنيتها "هو إنت مين"، التي طرحتها ضمن ألبومها "تيجي نسيب".

وقال الخيامي خلال مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "حرفيًا "هو أنت مين" هي ردي على الغنوة اللي كنت أتمنى إني أكون ملحنها وهي "يا ريتك فاهمني" كلمات العبقري نادر عبد الله، وألحان المبدع تامر عاشور".

وتابع "الخيامي": "إن شاء الله في الفيديو اللي هشرح فيه إزاي عملت "هو إنت مين" هقول كل الأسرار دي، وعندي فكرة إن شاء الله هقدمها لـ "نغوم" أول ما أرجع مصر، وهي إننا ندمج الغنوتين مع بعض في حفلة قريب إن شاء الله ونعملهم غنوة واحدة بيردوا على بعض".

وأضاف: "وبرضو محتاج رأيكم في الفكرة هل تقبلوا ندمج "يا ريتك فاهمني"، مع "هو إنت مين"، ولا كل غنوة لوحدها أفضل".

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للشاعرة هالة علي الزيات صاحبة أغنية "هو إنت مين"، قائلًا: "اللي دايمًا تبهرني بمفرداتها"، كما شكر الموزع طارق مدكور والموسيقار هاني فرحات قائد الأوركسترا قائلًا: "شكرًا العبقري طارق مدكور، وشكرا العبقري هاني فرحات إنكم ساعدتوني إننا نطلع غنوتنا بالعظمة دي".

من جانب آخر، المطربة أنغام، تستعد لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات "ليالي مصر" المقرر إقامتها في المتحف المصري الكبير مطلع شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

غدًا.. أحمد عزمي ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة" على "DMC"