الارشيف / فن ومشاهير

شاهد .. تسريب صور لمذيعة الأم بي سي أثناء معاشرتها خالد يوسف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

بيروت - سعد محمود - لا تزال فضيحة المخرج المصري ، تشغل ملايين المصريين والعرب، بعد تسريب مقاطع إباحية له مع الممثلتين ، وشيما الحاج عقبها تسريب لجملة من الفيديوهات مع شخصيات مختلفة.

5 نساء تم القاء القبض عليهن في قضية خالد يوسف، وآخرهن كانت مذيعة الـ MBC السابقة ، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها الهروب من مصر بعد معرفتها بأن اسمها جاء في التحقيقات.

اقرأ: مذيعة الـ أم بي سي في فيلم جنسي مع خالد يوسف – صور

من مطار القاهرة نقلت رنا هويدي إلى النيابة العامة للتحقيق معها، واعترفت بأنها تزوجت عرفياً من خالد يوسف الذي وعدها بدور بطولة في أحد الأفلام، وجاءت اعترافاتها مطابقة لإعترافات كل من منى فاروق، ومنى الغضبان.

اقرأ: اعترافات رنا هويدي للنيابة في قضية خالد يوسف

وأثناء توادجدها في النيابة العامة، سرب أحدهم صورة لها أثناء ممارستها للجنس مع خالد يوسف ومن غرفة نومهما.

رنا هويدي أثناء ممارستها للجنس وأصرينا على تغطية كل المشهد
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا