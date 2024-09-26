بالفيديو.. هدى المفتي تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها، مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير من كواليس شخصيتها بـ مسلسل "مطعم الحبايب"، ولاقت تفاعل عدد كبير من الجمهور.

ونشرت هدى الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وديدة أبو المجد"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بلوزة وجيبة باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "فعلًا مفيش منك ولا زيك، تحفة فنية والله، قمر، الرقة كلها، بحبك اوي ربنا يحفظك".

يذكر أن أن الفنانة هدى المفتي تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "مطعم الحبايب"، والمقرر عرضه يوم ٣ أكتوبر المقبل عبر منصة "شاهد vip"، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

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