زينة تنشر صورًا من كواليس فيلمها "بنات الباشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة زينة، صورًا جديد من كواليس فيلمها الجديد "بنات الباشا" بـ التعاون مع الفنان أحمد مجدي.

ونشرت زينة الصور من خلال حسابها الشخصي "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت رفقة الفنان أحمد مجدي.

ويناقش فيلم "بنات الباشا" عددًا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي، ويشارك زينة بطولة الفيلم ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن، كان آخر تعاون جمع الفنانة زينة والمخرج ماندو العدل في مسلسل "لأعلى سعر" الذي قامت ببطولته بمشاركة نيللي كريم وأحمد فهمي، وتم عرضه في موسم دراما رمضان 2017.

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