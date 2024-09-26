بداية جديدة .. مناقشات عن "التربية الإيجابية للأطفال" في أنشطة الثقافة بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة -

"بداية جديدة لبناء الإنسان" .. شهد مركز الشباب بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في إطار برامج وزارة الثقافة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، قدمتها مكتبة الطفل والشباب، وفق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

استهلت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "التوعية الأسرية والتربية الإيجابية للأطفال" تناول خلالها الشيخ ياسر عبد النبي، بأوقاف الوادي الجديد، أساليب التربية الصحيحة للطفل، مشيرا أن أهمها ترسيخ العادات الإيجابية في شخصيته منذ الصغر، ودعمه بالوسائل كافة.

كما شهدت الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للرواد، وفقرة قراءة حرة، واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة، قدمت باقة من الفقرات الاستعراضية التي تعكس التراث الواحاتي، شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور.

فراشات الباليه يتألقن في حفل ختام الأنشطة الصيفية للثقافة بالجيزة

من ناحية أخرى ، نظم قصر ثقافة الجيزة، حفل ختام الأنشطة الصيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، التي قدمت في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت فعاليات الحفل بافتتاح معرض فن تشكيلي تضمن ما يقرب من 50 عملا فنيا نتاج ورش المرسم خلال الإجازة الصيفية.

وعلى مسرح القصر توالت الفقرات الفنية، وقدمت فرقة فراشات الباليه عرضا فنيا تألقت خلاله بقيادة الفنان إسلام وائل، أعقبه باقة من الأغنيات قدمها مواهب القصر في أداء فردي وجماعي نتاج ورشة الموسيقى للفنان نادر منجي، هذا بالإضافة إلى فقرة أداء حركي تدريب الفنان رمضان حليمو، نالت إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بباقة من الأغاني الطربية، شدى بها فريق كورال القصر بقيادة المايسترو سيد رمضان، بحضور كرم ربيع مدير عام فرع ثقافة الجيزة، والفنان طارق فهمي مدير القصر.

واستمرارا لاحتفالات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بالمولد النبوي الشريف، أقام قصر ثقافة العياط محاضرة بعنوان "ولد الهدى" تحدث خلالها الشيخ هشام فهيم، بإدارة أوقاف الجيزة، عن السيرة النبوية والدروس المستفادة منها، موضحا أهمية السير على هدى رسول الله لصلاح النفس وهدايتها.

أعقب ذلك فقرة إنشاد ديني للمنشد محمد ناصر، وتفقد معرض فني لمواهب القصر، بحضور المهندس معاوية البحيري، رئيس مجلس مركز ومدينة العياط، عبد التواب أمين، مدير الإدارة التعليمية، د. ربيع شكري، رئيس نادي أدب الجيزة سابقا، وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية.

وفي السياق ذاته شهدت مكتبة الشيخ زايد، عرضا فنيا لكورال مركز الجيزة "فكرة " بقيادة المايسترو سامح نبيه، تضمن مجموعة من الأغاني الدينية منها: مدد، قمر، يا رب العالمين، قلبك حنين يا نبي، رقت عيناي شوقا، وبسم الله ما شاء الله، وذلك بحضور محمد مختار رئيس نادي الشيخ زايد، ولفيف من المثقفين وأعضاء مجلس إدارة النادي.