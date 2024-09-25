شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة وأجواء مخيفة في تريلر فيلم الخيال والكوميديا دراكو رع والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع" التريلر الثاني للفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 16 أكتوبر.

يبدأ الإعلان التشويقي بصوت الفنان إسماعيل فرغلي وهو يخاطب أبناءه برسالة غامضة، يكشف فيها أنه كان يعلم سر اللعنة التي أخفاها عنهم لسنوات طويلة حتى لا يتمكنوا من فكها أو استخدامها ضده. يثير هذا التساؤلات حول طبيعة هذه اللعنة: هل ترتبط بمصيرهم كمصاصي دماء خالدين؟

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر.



دراكو رع