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أشرف زكي: غرامة مليون جنيه لـ بلوجرز يشاركون في مسلسل وفيلم سينمائي

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 07:18 م

 كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لليوم السابع عن توقيع غرامة مليون جنيه على إحدى شركات الإنتاج بسبب استعانتهم بعدد من البلوجرز فى فيلم ومسلسل .

وأوضح أشرف زكي أنه كلف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكان استجاب الدكتور أشرف زكي لطلب النجمة بشرى وذلك عندما وجهت شكوى مباشرة لنقابة المهن التمثيلية، تشكو فيها من استخدام اسمها وصورتها في الترويج لمسرحية مجهولة لا تعرف عنها شيء وهي مسرحية "الأم العذراء".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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