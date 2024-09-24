شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ فنى: تحية كاريوكا بدأت عملها مع بداية السينما المصرية ولها تاريخ وطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد شوقى المؤرخ الفنى، أن تحية كاريوكا بدأت العمل الفنى من بدايات السينما المصرية وظلت تعمل حتى وفاتها فى نهاية التسعينات، موضحا أن تحية كاريوكا كان حولها صحبة كبيرة وعظيمة تختار لها على رأسهم سليمان بك نجيب وكان يختار لها أدوارها بعناية ويتعاقد مع المنتجين.

وأضاف المؤرخ محمد شوقى، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن تحية كاريوكا كان يطلق عليها أنها ست ب100 راجل وكانت تقف أمام أى مشكلة وتحلها، مشيرا إلى أنه كان لها دور وطنى فى سنة 48 قامت بدور وطنى مع الفدائيين وتخبئ الفدائيين فى مزرعة شقيقها فى الاسماعيلية.

وتابعت: "فى سنة 56 وقفت مع المتظاهرين وقالت: "هنحارب فى العدوان على بورسعيد، وفى هزيمة 5 يونيو 67 جندت نفسها فى مستشفى المعادى العسكرى كممرضة لخدمة المرضى والجرحى وفى صور توثق ده مع الفنانة نادية لطفى وسافرت أيضا مع أم كلثوم أكثر من حفلة للخارج للدعم، وأيضا فى حرب اكتوبر عادت لمستشفى المعادى العسكرى وكانت تؤدى خدمات".