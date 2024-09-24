شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائياً فى ساقية الصاوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار غدا الأربعاء، حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك فى قاعة الحكمة، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يحبها جمهوره، ومنها الاغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".

يذكر أن الفنان على الحجار، قال سابقا: غنيت أغنيات كتبها الفنان صلاح عبد الله، ولم يتقاض منى أجرا عنها حتى الآن واعتبرها إهداء منه لى"، وخلال الجزء الثانى من حلقة "معكم منى الشاذلى" غنى "مبسوطين وعيونا كلها مبسوطين".

وأضاف على الحجار خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، أن "هذه الحلقة تكريم كبير لصلاح عبد الله وهو صحبى وعمره ما ساقه الغرور هيفضل طول عمره زى ما هو".