"سامحيني لو قصرت".. خالد سليم يحتفل بعيد زواجه الـ 14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان خالد سليم، بعيد زواجه الـ 14 ونشر صور من الاحتفال تجمعه بزوجته خيرية هشام، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق "سليم": "مرت 14 سنة ولسه بحس بنفس الشعور، واقع في الحب أكتر وأكتر كل يوم، وكل سنة، شكرًا على كل اللي عملتيه علشان تسعديني، حبك، اهتمامك، دعمك، وبناتنا القمرات، وأتمنى أنك تسامحيني لو قصرت في أي حاجة من غير قصد، كل عيد زواج واحنا مع بعض".

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض دايمًا، العمر كله مع بعض يارب، قمر ماشاء الله، ربنا يديم المحبة بينكم، عيد زواج سعيد، ماشاء الله ربنا يحفظكم لبعض".

يذكر أن الفنان خالد سليم شارك في بطولة فيلم "في القلب" بطولة الفنانة نسرين طافش من إخراج مرقس عادل وتأليف اسحاق ابراهيم.

على جانب آخر يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفل غنائي بعنوان "العندليب" مع النجم هاني شاكر، والمقرر إقامته في دولة الكويت يوم 26 سبتمبر المقبل، ويغني الثنائي باقة مميزة من أغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

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