شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: برتاح فى الشغل مع ظافر العابدين ممكن علشان تونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة هند صبرى في تصريحات لـ الخليج 365 عن علاقتها بـ النجم ظافر العابدين الذى يشارك في بطولة الموسم الثانى من مسلسلها البحث عن علا، الذى سيطرح على منصة نيتفلكس يوم 26 سبتمبر الجارى، وسيتكون من 6 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة.

وأكدت هند صبرى قائلة: "علاقتى بـ ظافر العابدين قوية، وبينا كيميا كبيرة وأنا برتاح معاه في الشغل، وإحنا كمان أصدقاء، يمكن علشان تونسى مش عارفة، أنا فاكرة إنى كلمته من 12 سنة علشان مسلسل فرتيجو، وأنا اللى كلمته كـ منتجة في البحث عن علا 2، وبصراحة ظافر فيه ميزة كبيرة جدًا، ويشكر لأنه معندهوش هوس البطل الأوحد، أو هوس أنه كنجم يجى يعمل البحث عن علا".

وتابعت هند صبرى قائلة: "من وإحنا بنكتب كريم عابد وإحنا مختارين ومش شايفين غير ظافر، لأن الشخصية عنده وسامة زيادة زى ظافر، وفى نفس الوقت عنده قبول وكاريزما، وبيتكلم فرنساوى".

وأشارت هند صبرى قائلة: "ظافر العابدين من المعجبين بالجزء الأول من البحث عن علا، هو ومراته وبنته، ولما قابلت بنته قعدت تحكيلى عن المسلسل، وده خلاه مرحب أكثر بالمشاركة علشان هو حابب العالم بتاع المسلسل".

وعلقت هند صبرى قائلة: "اللى اختلف من حلاوة الدنيا لـ البحث عن علا 2 بينى أنا وظافر يمكن الشعر الأبيض اللى ظهر عندنا، والنضج والتطور في شخصياتنا".