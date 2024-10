الاختلال الأمني في لبنان يطال الدورة الرابعة من مهرجان "موركس دور"

ياسر رشاد - القاهرة - في بيان مؤلم يملؤه الحسرة والعجز، أعلنت إدارة مهرجان موركس دور تأجيل فعاليات الدورة الرابعة المفترض إقامتها في لبنان خلال سبتمبر الجاري.

البيان الرسمي للإعلان عن تأجيل الدورة الرابعة من موركس دور

وتحدث كلا من د. الدكتور زاهي الحلو و د. فادي الحلو، عن تداعيات التأجيل في البيان، كالآتي:

"بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغاشمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامناً مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقرراً أن يقام مساء الأحد 22 أيلول الجاري إلى موعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف.

علماً أن حفل "موركس دور" في دورته الرابعة والعشرين كان سيخصص للبنان كالعادة تحت شعار "اشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى... Heal the World with Art & Music" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين.

سيبقى "موركس دور"واجهة الابداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية الى لبنان.

وإذ تتقدم اللجنة بأحرّ التعازي من أهالي الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة."

مؤسسا جائزة "موركس دور "

د. الدكتور زاهي الحلو و د. فادي الحلو

موركس دور.. ليس التأجيل الاول لفعاليات المهرجان

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل حفل «الموريكس دور» بسبب الظروف الأمنية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تم تأجيل موعد الدورة الـ20، كما احتجب الحفل عامين بسبب جائحة كورونا.

انطلقت احتفالية الإعلان عن الدورة الرابعة من موركس دور في أغسطس الماضي، حيث أقامت لجنة المهرجان، برئاسة كل من الدكتور زاهي الحلو والدكتور فادي الحلو، سهرتها السنوية لإطلاق دورة عام 2024، وإعلان شعارها للعام بعنوان “Heal the World with Art and Music – اشفي جراح العالم بالفن والموسيقى”، وذلك في “The NEST”، فندق “Burj on Bay” المطلّ على خليج جونية.

وتزيّن النجوم الذين حضروا الحفل باللون الأبيض والورود، اذ كان لافتا حضور حشد كبير من السياسيين والدبلوماسيين والنقابيين والفنانين والممثلين والإعلاميين، ونخبة من اهل المجتمع اللبناني والعربي.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وقدمته الإعلامية رنا أسطيح التي ركزت على شعارات “الموركس دور” السابقة التي وضعت الأصبع على الجرح واستنهضت المشهد الفني والثقافي في البلد.

وفي كلمته، قال الدكتور فادي الحلو: “لقد استمرت لجنة “الموركس دور” بالتحضير للاحتفال الكبير اصراراً منها على أن لبنان رغم كل الظروف هو بلد الصمود والفرح، وسيبقى الشعب اللبناني نموذجاً للعالم بحب الحياة وتقدير الفن على أنواعه”.

أما الدكتور زاهي الحلو، فأضاف: “اخترنا هذا الشعار لهذا العام لأنه يجسد الواقع الحالي حيث يتخبط العالم بالمآسي والحروب والأمراض، فالفن والموسيقى يبلسمان الجراح برسالتهما السامية”.

ووعد أن الاحتفال الكبير سيكون في 22 أيلول/ سبتمبر المقبل في كازينو لبنان، وسيكون مليئاً بالمفاجآت السارة، لينهيا كلامهما بإعلان أسماء لجان التحكيم الدرامية والغنائية.