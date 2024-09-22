أول تعليق من زوجة إسماعيل الليثي بعد وفاة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت شيماء سعيد نجلها رضا ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث إليم، بعد سقوطه من شرفة منزله من الدور العاشر.

ونشرت مقطع فيديو له عبر حسابها الخاص بموقع الفيديوهات "تيك توك"، وعلقت: "ربنا يرحمك يا حبيبي وجعت قلوبنا كلنا يا ابني يا رب برد ناري".

وكشف عن خبر الوفاة مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثى في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يا رب".

وقام المطرب إسماعيل الليثى بوداع نجله رضا برسالة مؤثرة عبر حسابه على نفس التطبيق وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله"، ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم الأحد بمنطقة إمبابة.

اقرأ أيضًا:

كريم الحسيني يعلن اعتزاله ويحكي موقفا محرجا جمعه بـ محمد رمضان ويشكر من خذلوه

بعد تقليدها لمشهد من "عمر وسلمى".. تامر حسني يمازح ابنته: "كنتي اعملي الدقن بالمرة"