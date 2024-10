أبرزها "Shark Warning" و"One Transformers".. تعرف على أبرز الأفلام الأجنبية في دور العرض المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تشهد دور العرض المصرية منافسة شرسة بين عدد من الأفلام الأجنبية التي طرحتها كبرى شركات الإنتاج السينمائي ما بين الكوميدي والرومانسي والرعب والأكشن والإثارة والخيال العلمي وحتى أفلام الرسوم المتحركة وتلقى إقبالًا ملحوظًا من قبل جمهور السينما في مصر.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم الأكشن والإثارة "Weekend in Taipei"، فيلم الرعب والإثارة "Shark Attack"، فيلم الخيال العلمي "Subservience"، فيلم الرسوم المتحركة "Transformers One"، وفيلم الإثارة والتشويق "Subservience".

"Weekend in Taipei"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن والإثارة حول ذهاب ضابط شرطة في قسم مكافحة المخدرات في مهمة عمل بمدينة تايبيه، وهناك يقابل امرأة جمعته بها علاقة عاطفية سابقة، وسرعان ما تنحرف الأمور وتتحول إلى مطاردة مميتة، ويشارك ببطولة الفيلم لوك إيفانز، جوي لون مي، سونج كانج، فرجينيا شين، الفيلم من المقرر عرضه بدور العرض الأمريكي مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويتم عرضه تحت التصنيف الرقابي "+16".

"Shark Warning"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام التشويق والإثارة، حول رجل يعود إلى مسقط رأسه بعد مرور عشرين عامًا بعد أن قتلت سمكة قرش شقيقه، وعندما تظهر سمكة القرش مرة أخرى وتقتل المزيد من الضحايا، يشكل تحالفات لملاحقة الفك المفترس والقضاء عليه، ويشارك ببطولة الفيلم أندرو جيه كاترز، ديفيد تشوكاتشي، أنجيلا كول، ريبيكا ريتز، يعرض في مصر تحت التصنيف الرقابي "+12".

"Subservience"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول أب يقرر شراء آلة لمساعدته في شئون المنزال، ولكن سريعًا ما تكتسب الآلة الوعي وتصبح أداة للقتل، فتصبح العائلة برمتها في خطر، يشارك ببطولة الفيلم ميجان فوكس، مادلين زيما، ميشيل موروني، أتاناس سريبريف، ويعرض في مصر تحت التصنيف الرقابي "+16".

"Transformers One"

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الرسوم المتحركة في كوكب "سايبرتون" موطن الأوتوبوت، وكيف يقود زعيمهم أوبتيموس برايم وصديقه ميجاترون جيوشًا من الآليين من ألج مواجهة قوى ديسيبتيكون قبل ان تسيطر على العالم، ويشارك بالأداء الصوتي عدد من النجوم وهم بريان تيري هنري، لورانس فيشبورن، كيجان مايكل كاي، كريس هيمسورث، ويعرض في مصر تحت التصنيف الرقابي "جمهور عام".

