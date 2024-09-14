بشرى تختار الاحتفال بزفافها مرة ثانية على الطريقة المغربية

استغلت الفنانة المصرية بشرى تواجدها في الدار البيضاء بالمغرب لتحتفل بزفافها للمرة الثانية ولكن على الطريقة المغربية.وتشارك بشرى كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم في نسخته الخامسة هذا العام.

وشاركت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تعيد الاحتفال بزفافها على الطريقة المغربية، وسط سعادة غامرة من بشرى بالفستان المغربي وعلقت: "عروسة على الطريقة المغربية".

وكانت احتفلت الفنانة بشرى بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة مطلع شهر أغسطس الماضي، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن وصناعه، بينهم محمود حميدة، لقاء الخميسي، لقاء سويدان، أحمد فهمي، داليا البحيري، هاني رمزي، داليا مصطفى، شريف سلامة، رانيا يوسف، إلهام شاهين، درة، سيد رجب، شريف رمزي، رنا رئيس، لبلبة، إيمي سالم وميس حمدان.

وقد خاضت الفنانة بشرى تجربة الزواج ثلاث مرات وكانت الزيجة الاولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 والذي أنجبت منه طفلين ثم إنفصلا بعد إستمرار 5 سنوات من زواجهما.

وللمرة الثانية تزوجت الفنانة بشرى من صديق طفولتها من رجل الأعمال سالم هيكل والذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من زواجهما وأكدت الفنانة بشرى لتصريحات لها أن الصداقة انتصرت على الزواج، وبعد عام ونصف من انفصالهما وفي 31 تموز/يوليو من الماضي تزوجت بشرى للمرة الثالث من رجل الأعمال خالد كوك الملقب بـ خالد حمديةوهو إبن زوجة محمود حميدة الثانية.

قد يهمك أيضــــاً:

بشرى تنضم للجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي 2024

روبي تثير حيرة جمهورها وبشرى تكشف الأمر