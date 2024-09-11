محمد صبحي يكشف عن الصور الأولى من مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان محمد صبحي عن مجموعة من الصور لمسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور" والتي تعرض علي مسرحه بمدينة سنبل، وسيتم افتتاحها بداية من يوم 19 سبتمبر، لتبدأ موسم مسرحي يستمر عام 2024 / 2025

والمسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وهي من تأليف الفنان محمد صبحي وشاركه في الكتابة أيمن فتيحة.

مسرحية "فارس يكشف المستور" إخراج وبطولة النجم الكبير محمد صبحي ويشارك معه في البطولة "فرقة ستديو الممثل": ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبد المعطي علاء فؤاد ، جمال عبد الناصر ، وليد هاني، والأطفال : مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد . مسرحية " فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين، والعمل استكمال للواقع الحالي من خلال أحفاد السيد حافظ نجيب، الذي كان يقاوم الاحتلال ويتمتع بحس المغامرة، والمسرحية تُقدم في ( 7 ) مشاهد بديكورات ضخمة، ومفاجآت كثيرة يقدمها الفنان محمد صبحي في عرضه الجديد