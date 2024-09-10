سارة سلامة تنشر فيديو جديد لها داخل البحر.. والجمهور: "مصنع الحلويات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها داخل البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت سارة سلامة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع بالإجازة داخل "مركب لانش".

وتفاعل رواد انستجرام مع صور سارة سلامة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رائعة جدًا"، "المكسرات صاحبة مصنع الحلويات"، "بطل التمثيل وأجمل واحدة"، "البحر وجماله"، "ملامحك جميلة أوي".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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