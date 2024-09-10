الارشيف / فن ومشاهير

سارة سلامة تنشر فيديو جديد لها داخل البحر.. والجمهور: "مصنع الحلويات"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها داخل البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت سارة سلامة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستمتع بالإجازة داخل "مركب لانش".

وتفاعل رواد انستجرام مع صور سارة سلامة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رائعة جدًا"، "المكسرات صاحبة مصنع الحلويات"، "بطل التمثيل وأجمل واحدة"، "البحر وجماله"، "ملامحك جميلة أوي".

يذكر أن سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، النجمة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة ، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

اقرأ أيضا..
سيلينا جوميز تكشف تفاصيل مشكلتها مع الإنجاب وتفكر في الأم البديلة

الخميس ..المركز القومي للسينما يقيم العرض الأول لفيلم " بليغ"

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا