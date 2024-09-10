شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تستجيب للشاب أحمد محيى طالب معهد السينما وتتيح له فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

استجابت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلب الشاب أحمد محيى الدين طالب معهد السينما قسم مونتاج، والذى طلب فرصة عمل خلال منشور على حسابه على موقع فيس بوك جاء فيه: "أنا عايز شعل، أنا طالب معهد سينما قسم مونتاج، من ذوى الهمم، مش بتكلم بس بسمع".

ولاقى منشور أحمد محيى الدين انتشاراً كبيراً على صفحات السوسيال ميديا، لتستجيب الشركة المتحدة على الفور وتعلن ضمه للعمل ضمن فريق عمل الشركة المتحدة"، فى لافتة طيبة تؤكد دعم المتحدة للمواهب وذوى الهمم.

ودائماً ما تضع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عاتقها دعم المواهب الشابة بكل الطرق، سواء بتقديمها شباب الممثلين في بطولات بمنصة watch it، سواء بمسلسل بالطو، أو حالة خاصة وريفو وغيرها من الأعمال المقبلة، أو بدمجهم في دراما رمضان ومنحهم مساحة كبيرة من الأدوار.

كان للشركة المتحدة أيضا دور كبير في اكتشاف العديد من المواهب من خلال برنامج الدووم، فيما اطلقت برنامج كاستنج والذي عرضت أولى حلقاته يوم الخميس الماضي عبر قناة DMC، عبر موقع X الشهير كأكثر الكلمات تداولاً وبحثاً لأكثر من 24 ساعة متواصلة، حيث يعد البرنامج هو فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب في مصر والوطن العربي للمشاركة في مسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهدف البرنامج إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة، ويشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.