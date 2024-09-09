آية سماحة تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "دي حاجة 13 خالص" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة آية سماحة في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت آية مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وظهرت مرتدية فستان طويل لامع، لتنال الصور إعجاب متابعيها.

وتفاعل نجوم الفن مع الصور، أبرزهم الفنانة هدى المفتي، والفنانة ميران عبدالوارث، ومنة سماحة.

ونالت الصور استحسان المتابعين، الذين علقوا بـ جمل مقتبسة من مسلسل "عمر أفندي"، وجاءت كالتالي: "دى حاجة 13 خالص"، "أخراشي"، "ايه يا زيزو ده"، "يا زينات بعيون مصرية"، "تجنني بجد"، "يا روحي على جمالك".

وقدمت آية سماحة في مسلسل "عمر أفندي" شخصية فتاة تعيش في الأربعينيات تدعى "زينات"، والذي يشارك في بطولته أحمد حاتم، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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