سارة سلامة في الجيم وهيدي كرم جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

ناهد السباعي

تستمتع الفنانة ناهد السباعي بعطلتها الصيفية، ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بمكياج جريء ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء متابعيها، صورًا لها من عقد قران شقيقتها، ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي كساب

شوقت الفنانة مي كساب متابعيها، لأحدث أعمالها الفنية بعنوان "قطة"، ونشرت صورة لها من كواليس الفيديو كليب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت ميعادنا النهاردة الساعة 6 بإذن الله على قناتي الرسمية "يوتيوب".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بلوك مختلف.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد على حسابها بموقع "إنستجرام" صورًا لها، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وظهرت برفقة فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

رزان جمال

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورًا جديدة لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان بسيط باللون الأحمر.

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة بداخل الجيم، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل الجمهور.