القومي لثقافة الطفل يعلن عن جائزة "التأليف المسرحي" .. اعرف الشروط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز القومي لثقافة الطفل بإشراف أ.د.أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، عن إطلاق جائزة "التأليف المسرحي" في دورتها الأولى، لتحفيز الكتاب على ابتكار نصوص مسرحية جديدة ومبدعة موجهة للأطفال، وتقام الجائزة بهدف إثراء مكتبة المسرح المخصصة للأطفال، وتسعى لتقديم محتوى جديد ومتجدد يلبي احتياجاتهم ويواكب تطورات العصر.



موضوع الجائزة:



كتابة نصوص مسرحية للأطفال.

الفئة المستهدفة:

الكتاب والأدباء المصريين.

شروط الترشح للجائزة:

-أن يشارك المتسابق بمسرحية واحدة فقط.

-أن تكون المسرحية باللغة العربية الفصحى، وتستوفى مقومات الكتابة المسرحية.

-موضوعات المسرحية مفتوحة على أن تتم مراعاة القيم والعادات والتقاليد العربية.

-لا يرد المركز الأعمال سواء فازت أو لم تفز.

-يقدم المتسابق المسرحية بصيغة Word على CD، ويطبع ٣ نسخ من المسرحية لتقديمها ورقيًا، النسخ الورقية لا يُطبع على متنها بيانات المتسابق.

-يقدم المتسابق مع العمل ورقة مطبوعة ببياناته الشخصية؛ وهي: الإسم رباعيًا، البلد والمحافظة المقيم فيها، رقم الهاتف، الإيميل الخاص بالمتسابق.

-يرسل المتسابق صورة من البطاقة الشخصية الخاصة به، وتكون سارية.

-يكتب المؤلف إقراراً بملكيته الفكرية للعمل، وأن مسرحيته لم تفز في أي مسابقة أخرى ولم تُنشر من قبل، ولم يتم عرضها على المسرح.

-أن يكون العمل إبداعًا أصيلاً لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر، وفي حالة تقديم عمل منقول أو مقتبس يتم رفضه، وفي حالة فوزه تُسحب منه الجائزة، ويتحمل صاحبه المسئولية القانوينة كاملةً.

-تحتفظ إدارة الجائزة بحق رفض أي عمل لا يتطابق مع الشروط المذكورة أعلاه، ويعتبر قرارها نهائيًا.



الجدول الزمني:



فترة التقديم: من ٨ سبتمبر حتى ٢٨ نوڤمبر ٢٠٢٤.

إعلان القائمة القصيرة: ١ مارس ٢٠٢٥.

الإعلان النهائي للجوائز: ٢٧ مارس ٢٠٢٥، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

عنوان المراسلة:

يتم إرسال الأعمال على العنوان الآتى:

محطة المساحة- الهرم- مدينة الفنون- المركز القومى لثقافة الطفل (إدارة النشر).

للاستفسار:

التواصل على WhatsApp مع إدارة الجائزة على الرقم التالي: 01117424931

الجوائز:

تمنح جائزتان على النحو التالي:

الجائزة الأولى: ١٠٠٠٠ جنيه.

الجائزة الثانية: ٥٠٠٠ جنيه.

بالإضافة إلى طبع الأعمال الثلاثة الأولى.