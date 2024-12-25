شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقى طلبات التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على تيسير الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة ويستمر تلقى الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستهدف الوزارة من خلال مسابقة الام المثالية 2025 تكريم النماذج المثالية من الأمهات حيث تتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية