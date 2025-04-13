شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغييرات كبيرة في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني "مباشر من محلات الصرافة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تقلبات، اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025 في مدينتي عدن وصنعاء.

ففي عدن، سجل سعر شراء الريال السعودي 630 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 633 ريالًا.

وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2393 ريالًا، في حين وصل سعر البيع إلى 2414 ريالات.

وفي صنعاء، حافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره النسبي عند 140 ريالًا للشراء و140.5 ريالًا للبيع.. فيما سجل سعر شراء الدولار الأمريكي 535 ريالًا، بينما بلغ سعر البيع 540 ريالًا.