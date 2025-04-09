شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع الحديث عن معركة الخلاص...لقاء أمريكي يمني يناقش العملية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، سلسلة لقاءات مع رؤساء هيئات الأركان في ست دول بالمنطقة، من بينها اليمن وإسرائيل، لمناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري.

ووفقًا لبيان القيادة المركزية، بدأ كوريلا جولته في إسرائيل، حيث التقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قبل أن ينتقل إلى الأردن للقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد سلاح الجو الملكي الأردني.

ثم زار قطر، حيث ناقش مع رئيس الأركان القضايا الأمنية الإقليمية، قبل أن يتوجه إلى الإمارات للقاء مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث شددا على تعميق الشراكة الأمنية بين البلدين.

وفي السعودية، التقى كوريلا برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وناقشا المخاوف الأمنية المشتركة وسبل تعزيز الاستعداد العسكري المشترك.

كما التقى خلال مكوثه في الرياض برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، الفريق صغير بن عزيز، حيث ناقشا الجهود العسكرية ضد الحوثيين وعمليات استعادة حرية الملاحة البحرية.

واختتم الجنرال كوريلا جولته بتأكيده على أهمية هذه اللقاءات لتعزيز الردع وبناء القدرات الدفاعية المشتركة في المنطقة، مشددًا على أن التعاون مع الشركاء الإقليميين يشكل حجر الأساس للأمن والاستقرار.



