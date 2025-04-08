شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القيادي الكبير الذي قتل بغارة في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في تطور ميداني جديد، أفادت مصادر إعلامية بمقتل عبد الناصر الكمالي، القيادي البارز في جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين، في غارة جوية أمريكية استهدفت عدة مناطق في اليمن. الضربات الجوية شملت مناطق في صنعاء، الحديدة، ومأرب. في المقابل، أعلن الحوثيون استهداف مواقع إسرائيلية في البحر الأحمر، إضافة إلى هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدمرات أمريكية. هذه التطورات تأتي في إطار تصعيد مستمر منذ الحملة الأمريكية ضد الحوثيين في مارس الماضي، بعدما أطلقوا تهديدات باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.
الضغوط العسكرية على الحوثيين ازدادت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت الغارات الأمريكية السفن الحوثية المتهمة بارتباطها بإسرائيل، في وقت يعطل الحوثيون الممرات البحرية الحيوية التي تمر من خلالها 12% من حركة الشحن العالمية.
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